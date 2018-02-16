«Заряженный» кроссовер Audi SQ5 получил прибавку мощности

Сегодня, 14:10

Инженеры из немецкого ателье ABT Sportsline решили доработать «заряженный» кроссовер Audi SQ5, который и до тюнинга обладал отдачей более 350 лошадиные силы при крутящем моменте в 500 Нм. Для тех ценителей скорости, которым этого покажется мало, немцы подготовили ещё более мощный вариант модели.

Уже на заводе Audi SQ5 получил 3,0-литровый турбированный мотор V6, развивающий 354 «лошадки». Однако тюнеры из ABT Sportsline подготовили для автомобиля специальный чип под названием ABT Engine Control, повышающий производительность V6 до 425 л. с. Кроме того, пиковый крутящий момент вырос на 10% или до 550 Нм. К сожалению, представители компании не уточнили, какими динамическими характеристиками может похвастаться автомобиль с пакетом доработок.

Помимо прибавки к мощности, тюнинговый Audi SQ5 получил аэродинамический обвес ABT Widebody, в которой вошли иные бампера, новые боковые «юбки» и расширители колёсных арок. За доплату возможна установка на задней части кузова большого антикрыла.

Также для «горячего» кроссовера предлагаются выхлопные трубы из карбона, уникальные колёсные диски размерностью от 20 до 22 дюймов и высокоэффективная подвеска, которая позволяет регулировать клиренс машины.