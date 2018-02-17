Чистая прибыль Renault выросла в 1,5 раза в 2017 году

Сегодня, 04:00

Французская компания Renault по итогам прошлого года смогла увеличить чистую прибыль в 1,5 раза или до 5,114 млрд евро. Соответствующее сообщение опубликовали представители автопроизводителя.

Выручка Renault за отчётный год выросла на 14,7% и достигла 58,77 млрд евро, из которых 2,727 млрд евро пришлось на ПАО «АвтоВАЗ» (+0,27%). Разводнённая прибыль на акцию увеличилась с 12,46 до 18,68 евро.

За 2017 год автопроизводитель смог реализовать рекордные 3 760 000 автомобилей, что на 8,5% превышает показатель годичной давности. Жители Франции приобрели 673 852 машин Renault (+0,4%), россияне купили ещё 448 270 таких авто (+1,1%). На третьем месте по объёму реализации оказался немецкий рынок (228 046 ед.; +0,6%).

Согласно прогнозу компании на текущий год, мировой авторынок вырастет на 2,5%, а европейский – на 1%. Рост продаж автомобилей в России должен составить почти 10%, в Индии – 6%, Китае и Бразилии – по 5%.

Напомним, компания Renault владеет румынским брендом Dacia, южнокорейской Renault Samsung Motors, а также входит во французско-японский альянс Renault-Nissan.