В Кузбассе создали прицеп для перевозки шин карьерных самосвалов

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В Кузбассе разработали уникальный полуприцеп, который позволит более удобно перевозить крупногабаритные шины для карьерных самосвалов. Отмечается, что внедрение такой системы позволит обезопасить движение на дорогах, а также существенно снизить стоимость транспортировки покрышек.

Согласно данным пресс-службы администрации Кемеровской области, специалисты УК «Кузбассразрезуголь» создали уникальный полуприцеп, который адаптирован для перевозки огромных покрышек от карьерных самосвалов. Отмечается, что новый шиновоз оснащается системой вертикальной погрузки, что сделает транспортировку шин от 220-тонный грузовиков более комфортной. Ранее покрышки перевозились в горизонтальном положении.

В администрации региона отметили, что покрышки от таких грузовиков классифицируются как груз, который при перевозках на дорогах общего пользования требует дополнительных машин сопровождения, что приводило к повышению уровня расходов на транспортировку.

Примечательно, что в том случае, если покрышки перевозятся вертикально, грузу не нужно специальное разрешение и сопровождение, но до сих пор ни один российский производитель не предлагал альтернативного решения. Решение от УК «Кузбассразрезуголь» позволит сделать логистику более современной и удобной.