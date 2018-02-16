Toyota Supra станет быстрее Porsche 911 благодаря шестицилиндровому мотору

Сегодня, 15:11

Японский журнал Best Car опубликовал первые сведении о технических характеристиках возрожденной Toyota Supra. Спорткар оснастят шестицилиндровой силовой установкой объемом 3 литра, которая позволит модели стать быстрее Porsche 911.

Согласно представленным сведениям длина возрожденной Toyota Supra составит 4 380 мм, ширина – 1 855 мм, высота – 1 290 мм, база колес – 2 470 мм. Модель стала легче на 15 кг и теперь весит всего 1 496 кг, что положительно сказывается на скоростных характеристиках.

Под капотом новой Toyota Supra расположился шестицилиндровый двигатель, который работает на бензине и обеспечивает 340 л. с. при крутящем моменте в 450 Н*м. В паре с силовой установкой работает АКПП на восемь ступеней. Спорткар набирает первую «сотню» всего за 3,8 секунд, что на целых 0,6 секунды быстрее чем Porsche 911.

Новинку представят уже в следующем месяце во время Женевского автошоу. Стоит отметить, что разработкой Toyota Supra также занимались BMW, которые представят модель в версии Supra Z5. Оба авто были построены на единой платформе, поэтому будут весьма похожи.