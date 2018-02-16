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В 2017 году продажи Aston Martin выросли в 3,6 раза в России

Сегодня, 13:31

Российские официальные дилеры престижного бренда Aston Martin смогли реализовать за минувший год 18 автомобилей, что в 3,6 раза превосходит показатель за 2016 год, когда было продано всего пять таких машин. Соответствующие данные обнародовало аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Наибольшую долю (около 80%) от общего объёма продаж Aston Martin на автомобильном рынке России заняло семейство DB11 с результатом в 14 реализованных транспортных средств. Помимо этого, состоятельные автолюбители из Российской Федерации в 2017 году приобрели три экземпляра модели Vanquish и один Vantage.
Автомобильные эксперты отмечают, что большинство новых люксовых спорткаров британского бренда Aston Martin удалось реализовать в Москве, где за отчётный период было зарегистрировано 13 таких автомобилей. Ещё по одной машине Aston Martin купили автолюбители в Жуковском (Московская область), Красноярске, Барнауле, Пензе и Владивостоке.


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