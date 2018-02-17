Фургон Volkswagen с мотором от Porsche 911 оценили в 9,9 млн рублей

Сегодня, 08:00

Немецкий автосалон CAR special выставил на продажу необычный туристический фургон Volkswagen SpaceCamper TH5, который оснащается могучим 3,6-литровым мотором от Porsche 911 поколения 977. Примечательно, что микроавтобус с выдвижной крышей и набором для путешествий способен набрать первую «сотню» всего за 4,9 секунды, что позволит довольно быстро добраться до любимого места отдыха.

Согласно данным СМИ, новый Volkswagen SpaceCamper TH5 оснащается 3,6-литровым турбированным мотором от Porsche 911 Turbo, который выдает 480 лошадиных сил при 620 Нм. Максимальная скорость движения составляет 270 километров в час, а выложить за модель придётся не менее 139 800 евро (примерно 9 900 000 рублей).

Отмечается, что скоростной фургон был разработан в 2013 году тюнинг-ателье TH Automobile, а мотор от спорткара Porsche расположился в задней част кузова Volkswagen SpaceCamper TH5. Помимо этого, новинка использует отдельные элементы шасси производства Porsche.

В список оснащения уникального Volkswagen SpaceCamper TH5 входят спортивные тормозные механизмы от Brembo, а также 19-дюймовые алюминиевые колёса. Кроме того,, модель оснащается рулем Porsche, спортивной приборной панелью и всем необходимым для дальних путешествий.