VistaNews.ru


Стартовали продажи рестайлингового кроссовера Honda Vezel

Сегодня, 14:00

В Японии начались продажи обновлённого кроссовера Honda Vezel, который получил «посвежевший» дизайн и дополненный список опций. Модель, известная на европейском и североамериканском рынках как Honda HR-V, стоит от 19 600 долларов за бензиновую версию и от 23 200 – за гибрид.

Обновлённая Honda Vezel обзавелась пересмотренным передним бампером с большим воздухозаборником и модифицированную радиаторную решётку. Автомобиль теперь предлагается в бордовом цвете кузова Aurora Amethyst Metallic, зелёном металлике Silver Mist Green Metallic и глянцево-зелёном оттенке Silver Mist Green.

В салоне кроссовера разместилась мультимедийная система с возможностью подключения смартфона. Уже в «базе» Honda Vezel получила светодиодные головные фары и комплекс систем безопасности Honda Sensing.

Японцы могут выбирать между бензиновым вариантом с 1,5-литровым 131-сильным двигателем и гибридной версией с установкой Sport Hybrid i-DCD на основе 1,5-литрового агрегата. В первом случае в роли трансмиссии выступает вариатор, а во втором – 7-ступенчатая роботизированная КПП. Кроме того, предоставляется выбор между передним и полным типом привода.

 

 

Руководство компании Honda собирается продать на японском авторынке по меньшей мере 5 000 автомобилей Vezel за месяц.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.