Стартовали продажи рестайлингового кроссовера Honda Vezel

Сегодня, 14:00

В Японии начались продажи обновлённого кроссовера Honda Vezel, который получил «посвежевший» дизайн и дополненный список опций. Модель, известная на европейском и североамериканском рынках как Honda HR-V, стоит от 19 600 долларов за бензиновую версию и от 23 200 – за гибрид.

Обновлённая Honda Vezel обзавелась пересмотренным передним бампером с большим воздухозаборником и модифицированную радиаторную решётку. Автомобиль теперь предлагается в бордовом цвете кузова Aurora Amethyst Metallic, зелёном металлике Silver Mist Green Metallic и глянцево-зелёном оттенке Silver Mist Green.

В салоне кроссовера разместилась мультимедийная система с возможностью подключения смартфона. Уже в «базе» Honda Vezel получила светодиодные головные фары и комплекс систем безопасности Honda Sensing.

Японцы могут выбирать между бензиновым вариантом с 1,5-литровым 131-сильным двигателем и гибридной версией с установкой Sport Hybrid i-DCD на основе 1,5-литрового агрегата. В первом случае в роли трансмиссии выступает вариатор, а во втором – 7-ступенчатая роботизированная КПП. Кроме того, предоставляется выбор между передним и полным типом привода.

Руководство компании Honda собирается продать на японском авторынке по меньшей мере 5 000 автомобилей Vezel за месяц.