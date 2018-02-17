Subaru озвучила стоимость нового внедорожника Ascent

Сегодня, 05:00

Представители японской марки Subaru обнародовали прайс-лист большого кроссовера Ascent, презентация которого прошла в конце 2017 года. Согласно официальным данным, модель предложат по цене от 32 970 долларов, что в пересчёте достигает 1 865 800 рублей.

Новый Subaru Ascent с восемью посадочными местами получил статус флагмана в модельном ряду и является крупнейшим SUV в истории бренда. Под капотом новинки нашёл место 2,4-литровый оппозитный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата, работающего в сочетании с вариатором CVT и полным приводом, составляет 260 лошадиных сил.

Уже в начальной комплектации Subaru Ascent оснастили 18-дюймовыми колёсными дисками, климатической системой на три зоны, мультимедийным центром с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартфона, а также пакетом EyeSight с рядом систем безопасности.

Самую дорогую модификацию Ascent Touring оценили в 45 670 долларов (около 2 584 550 рублей). Кроссовер получил 20-дюймовые диски колёс, адаптивные передние фонари, кожаный салон, функцию доступа в салон без ключа, электропривод двери багажного отделения и множеством систем безопасности.