VistaNews.ru


Новый Toyota Yaris переделали в кроссовер

Сегодня, 05:00

Японская автомобилестроительная компания Toyota презентовала кроссовую модификацию для своего нового хэтчбэка Toyota Yaris. Представленный автомобиль уже вышел на южноафриканский авторынок.

Новый кросс-хэтчбэк оснастили пластиковым обвесом с расширителями арок колес и серебристыми накладками на бампера. Размеры машины остались прежними, а именно: 4145X1730X1475 мм. Дорожный просвет также не перетерпел изменений и составил 135 миллиметров.

В подкапотном пространстве вседорожного хэтчбэка Toyota Yaris разместился мотор объемом 1,5 литра с производительностью 105 лошадиных сил. Он функционирует в паре с 5-диапазонной МКПП и передним приводом. Вариатор для новинки пока не предусматривается.

В функциональном перечне нового авто числятся стабилизационная система, 7 защитных подушек, фирменный медийный центр с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, кондиционер, легкосплавными колесными дисками размером 16 дюймов и кнопочным зажиганием.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.