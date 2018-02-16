Новый Toyota Yaris переделали в кроссовер

Сегодня, 05:00

Японская автомобилестроительная компания Toyota презентовала кроссовую модификацию для своего нового хэтчбэка Toyota Yaris. Представленный автомобиль уже вышел на южноафриканский авторынок.

Новый кросс-хэтчбэк оснастили пластиковым обвесом с расширителями арок колес и серебристыми накладками на бампера. Размеры машины остались прежними, а именно: 4145X1730X1475 мм. Дорожный просвет также не перетерпел изменений и составил 135 миллиметров.

В подкапотном пространстве вседорожного хэтчбэка Toyota Yaris разместился мотор объемом 1,5 литра с производительностью 105 лошадиных сил. Он функционирует в паре с 5-диапазонной МКПП и передним приводом. Вариатор для новинки пока не предусматривается.

В функциональном перечне нового авто числятся стабилизационная система, 7 защитных подушек, фирменный медийный центр с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, кондиционер, легкосплавными колесными дисками размером 16 дюймов и кнопочным зажиганием.