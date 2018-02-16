В России число дилеров не будет уменьшаться

Сегодня, 02:00

Количество автодилеров в РФ, равное 3410, не будет уменьшаться, если в стране сохранятся программы господдержки и положительная динамика на рынке. Об этом сообщают участники медиастудии в ГК «АВИЛОН», где собрались дилеры, представители регулятора и неприбыльных структур подвергли обсуждению положение, сложившееся вокруг дилерских компаний в 2018 году.

Участники совещания в медиастудии сообщили, что прошлый год, ставший успешным, задав тенденцию роста рынка. В январе минувшего года российский авторынок продемонстрировал позитивные изменения и вырос на 31,1%, согласно данным, предоставленным экспертами АЕБ.

Глава «АВИЛОН» Андрей Павлович связывает данные тенденции со стабилизацией экономической ситуации в РФ и наступлением среднего срока смены машины. ТОП-менеджер рассказал, что он прогнозирует повышение уровня продаж на авто в 2018 году на 10-15%. Аналитики сообщили, что наступивший год таит в себе еще и угрозы для рынка вместе положительными направлениями развития.