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Mercedes-AMG создали катер в духе Project One

Сегодня, 03:00

Разработчки из подразделения Mercedes-AMG и судостроительная компания Cigarette Racing продемонстрировали свой новый скоростной катер. Ему дали наименование Cigarette Racing 515 Racing One и его посвятили гибридному немецкому гиперкару Mercedes-AMG Project One.

Представленная лодка получила длину в 15,5 метров, а в ее конструкции широко применяется кевлар и карбон. На борт катер способен взять до шести пассажиров. Перемещение катера обеспечивается при помощи двух 1350-сильный 8-цилиндровый агрегатов с четырьмя распределительными валами.

Если использовать особый гоночный ключ, то мощность моторов может повыситься до 1550 «лошадок, что в сумме достигнет 3 100 лошадиных сил. Предельная скорость катера достигает 225 км/ч. Общественность сможет увидеть Cigarette Racing 515 Project One на Международной выставке лодок в Майами, которая откроет свои двери уже 16 февраля 2018 года.


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