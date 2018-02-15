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Renault запустили программу "Поехали" для Renault Sandero и Renault L:ogan

Сегодня, 18:51

Российское представительство французской автомобилестроительной компании Renault запускает действие кредитной программы «Поехали!» на свои авто Renault Logan и Renault Sandero. Согласно полученной информации, схема работает относительно пекреднеприводного Renault Sandero Stepway, Renault Duster, Renault Kaptur и флагманского Renault Koleos.

Как сообщает пресс-центр российского подразделения Renault, действие программы «Поехали!» рассчитали на 3 года. Схема предусматривает первый платеж в размере 10% и удобные ежемесячные взносы, осуществляемые автомобилистами на протяжении срока займа. Первый платеж в рамках этой программы для Renault Logan и Renault Sandero составил 3 900 рублей, для Renault Duster 5 900 рублей, для Renault Kaptur 6 900 рублей и для Renault Koleos 13 900 рублей каждый месяц.

Эксперты отмечают, что удобные ежемесячные платежи, выплачиваемые в течение срока кредита, снижены в два раза в сравнении с обычным автокредитованием. Это стало возможно из-за внедрения спецпрограммы кредитования, когда 40% от цены авто откладывают на 3 года, что дает возможность получить существенную выгоду от приобретения транспорта.


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