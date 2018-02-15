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Lamborghini впервые обошел по продажам Ferrari

Сегодня, 18:17

Как информируют специалисты аналитического центра «АВТОСТАТ», за весь 2017 года в РФ дилеры продали 29 спорткаров Ferrari, а автоцентры Lamborghini сбыли 31 экземпляров. Согласно этой статистике, объем продаж Lamborghini впервые превысил реализацию Ferrari.

По данным экспертов, в прошлом году в России на 24% выросли продажи итальянской марки Lamborghini. Из совокупного количества продано 10 единиц споткара Lamborghini Aventador, а 21 штука пришлась на суперкар Lamborghini Huracan. Интересен тот факт, что около 20 автомбилей бренда отправилось в Москву и Подмосковье, что составило большую часть продаж. 6 машин продано в Петербурге, а 3 уехало в Красноярский край. По одной машине доставлено во Владимирскую и Вологодскую области.

Уровень продаж Ferrari снизился на 9% и достиг тиража в 29 штук. Наибольшее число проданных машин зафиксировано в Москве и области, а два авто отправились клиентам Пермского края. По одному итальянскому суперкару отправили Петербург, Башкирию, Краснодарский и Ставропольский край, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую и Калужскую области.


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