Внедорожник Chevrolet Tahoe дебютировал на российском рынке

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Американская компания General Motors начинает российские продажи нового рамного внедорожника Chevrolet Tahoe, который производится на заводе компании «ЮНИСОН» в Беларуси. Отмечается, что автомобиль получил новую трансмиссию и минимальный ценник в 3 450 000 рублей.

Новый Chevrolet Tahoe для автомобильного рынка России приводится в движение могучим 6,2-литровым атмосферным мотором V8, мощность которого составляет 426 лошадиных сил. Дорестайлинговая версия автомобиля оснащалась 6-ступенчатой АКПП, но теперь внедорожник предложен с новейшей 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Расход топлива модели в смешанном цикле составляет 13,4 литра на каждые 100 километров.

Внедорожник Chevrolet Tahoe 2018 модельного года доступен для покупки в вариантах с семью и восемью посадочными местами, а в список оснащения автомобиля входит современный мультимедийный комплекс, проекционный дисплей, цифровая приборная панель, электропривод сидений, а также DVD-плеер для пассажиров заднего ряда.

Что касается внешности, то рестайлинговый Chevrolet Tahoe от прошлой генерации модели отличается увеличенной передней оптикой и радиаторной решеткой с хромированными акцентами. Противотуманные осветители автомобиля переместились на бампер.