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Россияне покупают очень ненадежные автомобили

Сегодня, 04:00

Американский портал J.D. Power обнародовал в сети новый рейтинг, посвященный надежности автомобилей. Согласно полученным данным, отечественные автомобили расположились не на первых позициях, что дает основание предположить, что россияне покупают ненадежные машины.

За 2017 год абсолютным дилером выступает российская LADA. Несмотря на то, что в последнее время «АвтоВАЗ» значительно улучшил ходовые параметры и оформление своих авто, но даже при этом у них имеются определенные проблемы. Второе место досталось «УАЗ». Его машины не имеют ни надежности, ни интересного дизайна. Далее в списке расположился корейский Hyundai, а следом стоит выделить и еще одного «корейца» KIA.

Наиболее надежной считается японская Toyota. Следующими стоит выделить Volkswagen, Nissan и Ford. Наиболее надежными люксовыми брендами эксперты назвали Mercedes-Benz, BMW и Audi. Дальше в списке идут японцы Lexus и Infiniti.


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