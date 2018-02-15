Skoda показала роскошную версию своего кроссовера Skoda Kodiaq

Сегодня, 17:20

Чешский автопроизводитель Skoda намерен показать в Женеве самую премиальную версию свого кроссовера Skoda Kodiaq. Ей дадут название Laurin and Klement в честь основателей бренда Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента.

Роскошная новинка получила полностью светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетку радиатора с хромированными вставками, пересмотренный передний бампер, оранжевые декоративные мотивы в салоне, черную накладку на передней панели, металлические педали и салон, обшитый кожей. Среди функций отмечают индикаторы света и дождя, зеркало заднего обзора в салоне с автозатемнением, водительское кресло с памятью параметров и люксовый звук от Canton.

В моторном отсеке премиального Skoda Kodiaq разместятся 1,5-литровый агрегат семейства TSI с отдачей 150 л.с и 190-сильным 2-литровым двигателем. Дизеля представлены 2-литроввыми двигателями с такой же производительностью. Они работают в тандеме с 7-диапазонной DSG с передне- и полноприводным механизмом. В европе продаж этой версии стартуют летом 2018 года.