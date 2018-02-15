Американский дипломат в Эстонии приобрел «Жигули» на 30-летие

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Согласно данным российских автомобильных изданий, советник по политическим делам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок приобрел для личного пользования подержанный автомобиль ВАЗ-2106, выпущенный в 1987 году. Отмечается, что таким образом политик решил отметить 30-летний юбилей.

На официальной странице американского посольства в Эстонии появилось сообщение о том, что советник ведомства по политическим вопросам Брайн Тимм-Брок приобрел «Жигули» 11987 года выпуска для личного пользования. Дипломат отметил, что он всегда хотел ездить на машине, которая будет выделяться на фоне других автомобилей.

Сам господин Тимм-Брок отметил, что он уверен в том, что сделал правильный выбор. Модель ВАЗ-2106 имеет идеальное соотношение цены и качества, что и было необходимо молодому дипломату. При этом политик отметил, что его отец ставил на первое место качество автомобиля, в то время как он сам отдает большее внимание внешности.

Дипломат отметил, что ВАЗ-2106 стал его первым автомобилем, в то время как ранее, обучаясь вождению, он разбил мамин минивэн. Также политик приобрел набор зимней резины и кепку с надписью «Давай» на русском языке.