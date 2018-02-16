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На Москву приходится 30% общих корпоративных продаж

Сегодня, 08:00

Как информируют эксперты, работающие в аналитическом центре «АВТОСТАТ», в прошлом году юридические лица приобрели в Москве около 60 000 легковых авто. Следовательно, московский рынок корпоративных продаж достиг отметки в 30%.

Аналитики подчеркивают, что это довольно высокий результат. Указанные показатели эксперты объясняют тем фактом, что в российской столице расположилось достаточно приличное число разных компаний и их представительств.

Согласно полученной статистической информации, закупки авто компаниями в корне отличаются от общероссийских. Во всей России лидером выступают машины бренда LADA, а в Москве первенство завоевали авто от чешской марки Skoda. Вторую позицию получил немецкий автоконцерн Volkswagen. За ним разместился южнокорейский автопроизводитель KIA. В число лидеров также попали Hyundai и премиальный Mercedes-Benz. В списке лидирующих моделей числятся Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, KIA Rio и Skoda Octavia.


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