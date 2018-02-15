В России изменились правила прохождения техосмотра

Вчера, 21:00

Согласно данным российских автомобильных изданий, с 14 февраля нынешнего года в России изменились правила прохождения технического осмотра автомобилей. Отмечается, что пока речь не идёт о каких-либо радикальных изменений в регламенте, но всё же правила несколько ужесточились.

В минувшую среду, 14 февраля, на официальном портале правовой информации появился 11-страничный документ с информацией о внесении поправок в существующий с 2011 года порядок прохождения технического осмотра транспортных средств. К счастью для автомобилистов, пока что власти не планируют вводить обсуждаемую ранее видеофиксацию процесса прохождения техосмотра. Отмечается, что ранее планировалось записывать техосмотр на видео и передать контроль над операторами Ространснадзор.

В целом можно сказать, что обновления носят исключительно технический характер. Так, теперь технический осмотр не смогут пройти автомобили, на фарах которых установлены чёрные или бесцветные оптические детали и плёнки.

Помимо этого, новые правила запрещают автолюбителям демонтировать заводские стеклоочистители и стеклоомыватели, а шипованная резина должна быть установлена на всех колесах. Также отныне операторы будут проверять наличие аптечки в автомобиле.