Skoda отправила лифтбэк Skoda Superb на Марс

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Чешская компания Skoda на своём официальном канале на видеохостинге YouTube опубликовала свежий ролик, на котором новый лифтбэк Skoda Superb отправляется на Марс вслед за Tesla Roadster. Справедливости ради стоит отметить, что авто добралось не до Красной Планеты, а до небольшого французского городка Марс с населением в несколько сотен человек.

На страницах зарубежных автомобильных изданий появилась новость о том, что компания Skoda запустила лифтбэк Superb на Марс, показав тем самым свой ответ Илону Маску. Стоит напомнить, что 6 февраля нынешнего года компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy, которая вывела в космос полностью электрический родстер Tesla Roadster.

Примечательно, что видео от чешских разработчиков стилизовано под прямую трансляцию от SpaceX – на верхней части экрана появились датчики со скоростью автомобиля. Электрокар Tesla Roadster во время космической одиссеи имел на дисплее мультимедийной системы надпись «Don’t Panic» (Без паники), в то время как на дисплее Skoda Superb высвечивается «Don’t Panic, Elon» (Без паники, Илон).

В конце своего путешествия лифтбэк добрался не до Красной Планеты, а до небольшого французского городка Марс. Водитель автомобиль пообщался с «марсианами» и продолжил дорогу.