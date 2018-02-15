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Компания Ineos подготовит преемника Land Rover Defender

Вчера, 20:00

Компания Ineos совместно с MBtech решила разработать классическую альтернативу Land Rover Defender. Выпуск уникальной модели прекратили два года назад, а новая версия получила полнейшую переработку, в результате приверженцы классической версии решили представить свой аналог.

Возрожденный Land Rover Defender получит несущий кузов, а также абсолютно независимую подвеску, что весьма огорчило фанатов классической версии. В результате Джин Рэтклифф, глава Ineos, приступил к разработке более качественного аналога. В создании собственного Land Rover Defender подразделению Ineos Automotive поможет компания MBtech, которая раньше называлась Mercedes-Benz Technologies. Внедорожник будут создатьвать 200 инженеров из техцентра в Штутграте, однако последнее слово будет за Джином Рэтклиффом.

Модель получила название Projekt Grenadier. На данный момент известно лишь, что внедорожник получит рамное оформление крепкого внедорожника по мотивам Defender, однако не станет его копией. Авто оснастят дизелем, однако рассматривают и электрифицированные моторы. Серийная версия Projekt Grenadier появится уже в 2020 году и будет доступна по цене 25 000 стерлингов. В год будут собирать порядка 25 000 авто.


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