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В России цена на кроссовера Nissan Qashqai выросла на 31 тысячу рублей

Сегодня, 15:19

Автопроизводители продолжают поднимать цены на свои модели в России. Агентство «АВТОСТАТ» отмечает, что японская компания Nissan увеличила стоимость флагманского кроссовера Qashqai для РФ на 31 000 рублей.

Кроссовер Nissan Qashqai получил новый ценник 1 февраля. Подорожание на 31 000 рублей коснется авто, которые были собраны в этом году. Стоит отметить, что с начала 2018 года в России прекратили выпускать кроссовер в комплектации LE Roof.

Таким образом, базовая версия Nissan Qashqai ХЕ теперь доступна по цене от 1 204 000 рублей, что превышает ценник прошлого месяца на 31 000 рублей. Самая бюджетная комплектация кроссовера оснащена двигателем объемом 1,2 литра производительность. 115 «лошадей», а в качестве трансмиссии предлагают «механику.

Максимальная комплектация Nissan Qashqai LE Sport в России доступная по цене 1 800 000 рублей. Кроссовер предложат в полноприводном исполнении с двигателем объемом 2 литра мощностью 144 «лошади», который будет работать в паре с «роботом» с двойным сцеплением.


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