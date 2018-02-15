VistaNews.ru


В 2020 году выйдет электрическая версия Opel Corsa

Сегодня, 04:00

Немецкая автомобилестроительная компания Opel намерена выпустить полностью электрическую модель Opel Corsa в 2020 году. Автомобиль станет первым электрокаром популярной марки.

Новый небольшой хэтчбэк Opel Corsa выпустят в 2019 году. Его электрическая модификация должна появиться на авторынке в 2020 году. Производство модели будет осуществляться в испанском городе Сарагоса на заводе, которым владеет французский машиностроительный альянс PSA Group, в структуру которого вошли бренды Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Следует напомнить, что выпуск немецкого хэтчбэка Opel Corsa отложен на год. Причиной этой считается покупка PSA Group немецкого бренда, из-за чего французским разработчикам пришлось переводить авто от Opel на архитектурную платформу, на которой строятся машины от французских автобрендов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.