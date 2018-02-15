В 2020 году выйдет электрическая версия Opel Corsa

Сегодня, 04:00

Немецкая автомобилестроительная компания Opel намерена выпустить полностью электрическую модель Opel Corsa в 2020 году. Автомобиль станет первым электрокаром популярной марки.

Новый небольшой хэтчбэк Opel Corsa выпустят в 2019 году. Его электрическая модификация должна появиться на авторынке в 2020 году. Производство модели будет осуществляться в испанском городе Сарагоса на заводе, которым владеет французский машиностроительный альянс PSA Group, в структуру которого вошли бренды Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Следует напомнить, что выпуск немецкого хэтчбэка Opel Corsa отложен на год. Причиной этой считается покупка PSA Group немецкого бренда, из-за чего французским разработчикам пришлось переводить авто от Opel на архитектурную платформу, на которой строятся машины от французских автобрендов.