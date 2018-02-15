Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных "китайцев" в России

Сегодня, 06:00

Эксперты из «АВТОСТАТ» назвали наиболее популярные в РФ китайские авто. Как всегда, лидерство принадлежит кроссоверам, но из-за высоких цен трудно увеличивать продажи.

Возглавляет рейтинг китайский кроссовер Lifan X60, выпускаемый с 2015 года. Машину оснастили 1,8-литровой установкой с отдачей 128 л.с. Она функционируют в паре с 5-скоростной МКПП и вариатором CVT. За авто россияне выложат 950 000 рублей.

За ним расположился Lifan X50. Его оснастили 1,5-литровым 103-сильным бензиновым мотором, работающим вместе с 5-диапазонной механической трансмиссией и фирменным вариатором. За него придется отдать 699 000 рублей.

ТОП-3 замыкает поднебесный седан Lifan Solano. Его снабдили 1,5- и 1,8-литровыми двигателями с отдачей 100 и 133 лошадиных сил. Их приводят в действие МКПП и вариатор. Стоимость машины варьируется от 750 000 до 800 000 рублей.

Четвертая строка принадлежит Chery Tiggo 3. Под капот это авто получило 1,6-литровый 126-сильный агрегат с передним приводом. Этот «китаец» обойдется в 900 000 рублей.

ТОП-5 закрыл Geely Emgrand X7. Эту машину оснастили моторами объемами 1,8, 2,0 и 2,4 литра с производительностью 125, 140 и 148 «лошадок». Они работают в тандеме с 6-диапазонным АКПП и 5-секционной МКПП с передним приводом. Цена машины колеблется от 818 000 до 986 000 рублей.