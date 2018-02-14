В сеть попали первые фото нового Ford Focus без камуфляжа

Вчера, 19:16

На страницах специализированных изданий появились шпионские фото нового хэтчбэка Ford Focus, где представленный автомобиль засветился без камуфляжной пленки. Снимок сделали в Кашкайш (Португалия) при съемке рекламы новинки.

Дебют европейской версии Ford Focus пройдет на особом фестивале в апреле 2018 года, а она рынок он выйдет к концу текущего года. Ford Focus создадут на новой архитектуре, благодаря которой его масса снизится на 50 кг. Хэтчбек снабдят новой светодиодной оптикой головного света и увеличенной трапецевидной решеткой радиатора.

Салон новинки исполнили в духе новой Ford Fiesta. Под капот новинка получит 3-цилиндровый двигатель объемом 1,5 литра. Помимо того, предложат бензиновые и дизельные агрегаты объемами 2,0 и 1,5 литра. Они приводятся в действие 6-скоростной МКПП и 6-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.