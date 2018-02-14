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Первые битопливные Ford Focus передали властям Татарстана

Вчера, 23:00

Российская компания Ford Sollers осуществила передачу первых шести автомобилей Ford Focus CNG правительству Татарстана. Эти машины особенны тем, что они построены в РФ и являются битопливными, что означает заправку каждой из них сжатым метаном либо бензином.

Под капот Ford Focus CNG получил 1,6-литровый мотор, приспособленный под два типа горючего. Для осуществления таких возможностей, российские конструкторы провели обновление свечей зажигания, седел клапана и собственно клапанов. Кроме 55-литрового бака, внедренного в авто, на машину установлен 80-литровый газовый баллон.

При использовании транспортным средством двух типов топлива, его дальность хода достигнет 1 000 км. Переключение на использование с одного вида горючего на другой возможно в ручном либо автоматическом режиме. Как сообщают эксперты Ford Sollers, при применении метана можно достаточно повысить срок функционирования агрегата и сократить число выбросов вредных веществ.


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