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Калининградский "Автотор" начнет сборку Hyundai HD35 по полному циклу

Сегодня, 18:18

Калининградский автопроизводитель «Автотор» вместе с российским филиалом корейской машиностроительной компании Hyundai подписали соглашение, предусматривающее запуск полного цикла сборки коммерческих автомобилей Hyundai HD35. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

Согласно подписанному договору, в данный момент специалисты предусматривают подготовку сборочных линий и производство с июня текущего года коммерческих машин Hyundai HD35 по полному циклу, в который входят сварка, окраска и сборка. Также постепенно будут увеличены объемы и локализация производства. Hyundai HD35 получил вес в 3,5 тонны и грузоподъемность от 900 кг до 1,5 тонны. Под капотом коммерческой модели разместится 136-сильный дизель, соответствующий нормативам Евро-6.

Серийное производство большегрузов южнокорейской марки на «Автотор» стартовало с осени 2012 года. Сейчас автозавод занимается выпуском востребованных в РФ Hyundai HD35, Hyundai HD65, Hyundai HD78, Hyundai HD120 и Hyundai HD170.


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