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Верховный Суд РФ: продавец авто должен оплачивать штрафы за покупателя

Сегодня, 16:03

Сотрудники Верховного Суда РФ допускают, что гражданин, продавший автомобиль, должен будет оплатить штрафы за покупателя в случае, если последний несвоевременно поставит авто на учет. В таких ситуациях новый владелец может освободиться от оплаты пошлины.

Согласно толкованиям суда, перед требованием компенсации за оплаченные штрафы с покупателя, прежний обладатель должен принять меры для снятия с учета авто, им же проданного. Отмечается, что такие ситуации могут возникать по вине продавца, который не собирается вовремя оформлять всю документацию.

О позиции ВС РФ проинформировали после вынесения им постановления по иску воронежца, который требовал компенсацию убытков с человека, которому продал ВАЗ-2107. При рассмотрении дела было установлено, что сделка по купле-продаже состоялось летом 2012 года и подверглась нотариальному заверению, но акт приема-передачи спорного авто стороны не подписывали. В итоге бывший собственник несколько раз оплатил штрафы за нового обладателя.


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