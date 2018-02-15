Новый KIA Ceed получит облегченную платформу

Сегодня, 05:00

Журналисты немецкого автомобильного портала AutoBild поделились некоторой технической информацией о новом хэтчбеке KIA Ceed, который перешел на облегченную производственную платформу и лишился названия cee’d. Отмечается, что публичный дебют автомобиля состоится 6 марта в рамках международного автосалона в Женеве.

Немецкие издания сообщают, что новый KIA Ceed станет первой моделью бренда, базирующейся на новой производственной платформе K2, которая отличается повышенной прочностью. Помимо этого, шасси окажется на 25 килограммов легче платформы J2 прошлой генерации. Отмечается, что подвеска сохранит прежнюю компоновку – сзади расположится многорычажная архитектура, а спереди останется прежняя McPherson.

Что касается моторной линейки, то новый KIA Ceed получит 1,0-литровый трёхцилиндровый мотор мощностью в 120 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбированный агрегат с отдачей в 140 «лошадок». Также будет доступен 1,6-литровый «дизель», который предложат в вариантах исполнения в 115 или 136 лошадиных сил.

Новый KIA Ceed будет комплектоваться иной мультимедийной системой, которая будет предложена в размерностях в 5,7 или 8 дюймов. Также владельцев модели порадует обогрев лобового стекла и беспроводная зарядка для гаджетов.