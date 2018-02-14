Ferrari объявила о выходе "заряженного" спорткара 488 GTB

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Итальянская машиностроительная компания Ferrari обнародовала в интернете тизерные изображения «заряженной» версии своего спорткара Ferrari 488 GTB. Изображения выложили в официальном профиле популярной социальной сети Facebook.

В моторном отсеке Ferrari 488 GTB расположился новый 8-цилиндровый двигатель рабочим объемом 3,9 литра, разработанный на базе гоночной модификации. Агрегат получит увеличенные турбины, вследствие чего его отдача возрастет до 700 лошадиных сил.

Для того, чтобы уменьшить вес, инженеры применят в каркасе карбоновые элементы. Также авто снабдят тонкими ветровыми стеклами, новым обвесом кузова и тормозами, выполненными из карбона и керамики.

Официальный дебют итальянского спорткара Ferrari 488 GTB пройдет в марте 2018 года на Женевском автосалоне. За автомобиль придется выложить около 250 000 долларов.