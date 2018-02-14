В России стартовал приём заказов на электрокар Tesla Model 3

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На автомобильном рынке России стартовал приём предварительных заказов на новый американский электрокар Tesla Model 3. Отмечается, что «зелёная» новинка в базовом варианте исполнения обойдется как минимум в 3 800 000 рублей, а первые модели доберутся до заказчиков в начале 2019 года.

Согласно данным российских автомобильных изданий, в России стартовал приём предварительных заказов на новый полностью электрический седан Tesla Model 3, который позиционируется разработчиками как бюджетный. Отмечается, что в роли дистрибьютора в России выступит организация Moscow Tesla Club.

Отмечается, что за самую доступную версию придётся выложить 3 800 000 рублей, а «топовый» Tesla Model 3 обойдётся в 5 500 000 рублей. Клиентам необходимо внести предоплату в размере 145 000 рублей – данные средства обеспечат бронирование модели у производителя и доставку автомобиля в Россию.

Стоит напомнить, что базовый Tesla Model 3 имеет запас хода в 354 километра, а разгон до первой «сотни» займет всего 5,6 секунды. Новинка имеет максимальную скорость движения в 210 километров в час и поддерживает беспилотную функцию Autopilot. Стоит отметить, что 65% российских продаж электрокаров приходятся на модели бренда Tesla.