Mercedes-Benz рассекретил обновленный C-Class

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Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz рассекретил внешность и некоторую техническую информацию о рестайлинговом седане линейки Mercedes-Benz C-Class. Ожидается, что публичный дебют модели состоится 6 марта на автосалоне в Женеве, а продаже в Европе стартуют уже летом нынешнего года.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, компания Mercedes-Benz рассекретила обновленный седан Mercedes-Benz C-Class. Ожидается, что серийная сборка автомобиля стартует на четырех мировых заводах, расположенных в Китае, Германии, Соединенных Штатах и Южной Африке. Инсайдеры сообщают, что седан получит минимальный ценник в 31 754 евро, что эквивалентно примерно 2 260 000 рублей.

Что касается технических характеристик, то новый Mercedes-Benz C-Class получит под капот широкую линейку из бензиновых и дизельных моторов, а новичком в семействе станет 2,0-литровый агрегат мощностью в 255 лошадиных сил, работающий на «тяжелом» топливе.

Новый Mercedes-Benz C-Class получил стильную светодиодную оптику, схожую с фарами новой линейки E-Class. Помимо этого, седан может похвастаться обновленной решеткой радиатора и спортивными бамперами с воздухозаборниками. Новинка будет доступна для покупки в версиях SE, AMG-Line и Sport.