Российская премьера нового Geely Atlas состоится в конце февраля

Сегодня, 03:00

Китайская компания Geely готовится вывести на автомобильный рынок России новый кроссовер Geely Atlas, который будет доступен в шести различных комплектациях. Отмечается, что ценник на новинку будет озвучен уже в ближайшие дни.

Согласно данным российских автомобильных изданий, в конце февраля нынешнего года в дилерских центрах РФ появится новый китайский кроссовер Geely Atlas. Новинка будет доступна с двумя бензиновыми моторами, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Так, новый кроссовер будет предложен с 2,0-литровым агрегатом отдачей в 139 лошадиных сил и 191 Нм, а 2,4-литровая установка обеспечит производительность в 149 «лошадок» и 225 Нм.

Отмечается, что новый Geely Atlas с 2,0-литровым мотором будет оснащаться исключительно «механикой», а для 2,4-литровой установки будет доступен и 6-ступенчатая АКПП. Примечательно, что Geely Atlas станет первым в России китайским кроссовером, доступным с системой полного привода.

Новый кроссовер будет доступен россиянам в шести различных комплектациях, а в список базового оснащения войдет климатическая система, обогрев передних сидений, а также системы бесключевого доступа к центральному замку и зажиганию.