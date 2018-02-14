Интерьер нового кроссовера Suzuki Vitara рассекретили до премьеры

Вчера, 20:26

Автопроизводитель Suzuki готовится к выпуску нового поколения Suzuki Vitara и вывел модель на испытания. Фотошпионы рассекретили салон компактного кроссовера до официальной презентации.

Согласно шпионским снимкам, обновленный Suzuki Vitara вывели на тестирование в защитной пленке. Несмотря на камуфляж, специалисты отмечают ряд внешних доработок: видоизмененные фары, переработанные бампера, а также уникальную радиаторную решетку. Кроме того, компактный кроссовер оснастили широкими арками колес из пластика.

Помимо вешнего вида шпионы сфотографировали интерьер новинки. Новое поколение Suzuki Vitara оснастили более качественными материалами, однако центральная консоль осталась практически без изменений. При этом список оснащения кроссовера пополнился системами безопасности.

Другие характеристики обновленного Suzuki Vitara остаются неизвестными. На данный момент моторная гамма представлена бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,4 литра, а также дизельным объемом 1,6 литра. Ожидается, что новинка получит также турбодвигатель объемом 1 литр.