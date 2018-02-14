Студия Pininfarina разработает дизайн нового вьетнамского внедорожника

Сегодня, 03:02

Легендарная итальянская дизайн-студия Pininfarina создаст внешность для двух новых моделей молодого вьетнамского автопроизводителя Vinfast Car. Отмечается, что концепты итальянских специалистов были отобраны в результате народного голосования, в котором приняли участие более 62 000 автолюбителей из Вьетнама.

Согласно данным британского автомобильного портала Autocar, итальянская студия Pininfarina займётся созданием внешности для купеобразного седана и стильного внедорожника молодого вьетнамского бренда Vinfast. Примечательно, что конкурентами Pininfarina являлись более 20 концептов от других прославленных дизайнерских домов, но в результате народного голосования вьетнамцы выбрали работы итальянских специалистов.

Представители Pininfarina отметили, что для них станет большой честью создание дизайна для двух дебютных моделей азиатского бренда. Не исключено, что в дальнейшем сотрудничество компаний будет продолжено.

Куан Вьет Нгуен, руководитель Vinfast Car, в свою очередь заявил, что прямое участие Pininfarina в создании внешности новинок компании позволит выпустить модели, которые смогут объединить в себе современные тренды и азиатский колорит. Первая модель компании Vinfast дебютирует в сентябре 2019 года, а к 2025 году бренд планирует выпустить 500 000 автомобилей. Ожидается, что дебютной новинкой станет кроссовер.