Новый Nissan Altima 2019 дебютирует 28 марта в Нью-Йорке

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Автомобильный мир в настоящее время сосредоточен на грядущем автосалоне в Женеве, но компания Nissan решила презентовать Nissan Altima 2019 на мотор-шоу в Нью-Йорке уже 28 марта. Отмечается, что новинка получит более качественные материалы отделки и новейшую мультимедийную систему.

Согласно данным американских автомобильных изданий, новый Nissan Altima 2019 дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта 2018 года. На данный момент о модели практически нет никакой информации, но ожидается, что дизайн большого седана будет вдохновлен концепцией Nissan Vmotion 2.0.

Не так давно читать портала Carscoops на дорогах Сан-Франциско смог заснять тестовый прототип нового Nissan Altima 2019. Модель тестируется в плотном камуфляже, но можно заметить, что седан получил смелый и совершенно новый дизайн передней части кузова. Также новинка примечательна покатой крышей и некоторыми сходствами с рестайлинговым Nissan Maxima,

Семейный седан Nissan Altima 2019, вероятнее всего, будет оснащаться обновленным 2,5-литровым «атмосферником» с четырьмя цилиндрами, а также модернизированным безнаддувным V6 объёмом в 3,5 литра. Ожидается, что отдача моторов составит 200 и 290 лошадиных сил соответственно. Кроме того, слухи намекают на появление в линейке нового мотора с турбонаддувом.