С Днем святого Валентина: Мужчина подарил своей избраннице особый McLaren 570S

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Американские автомобильные порталы сообщают, что девушка из Великобритании на День святого Валентина получила довольно необычный подарок – заказной родстер McLaren 570S Spider с дополнениями от подразделения MSO. В McLaren отказались раскрывать личность столь щедрого клиента, но сообщили, что заказчик – «неисправимый романтик».

Подаренный на 14 февраля производительный родстер McLaren 570S Spider получил рубиново-красный колер кузова Vermillion Red, доступный в палитре McLaren Elite. Новинка оснащается красными суппортами тормозной системы, а также такого же колера акцентами на шинах Pirelli P Zero.

Интерьер уникального суперкара отличается отделкой из красной и черный кожи Nappa, а также алькантровыми вставками цвета Carbon Black. Декоративные акценты из углеродного волокна расположились на дверных картах и порогах.

Заказной McLaren 570S Spider имеет и другие дополнения отличного от красного цветов. Крыша модели выполнена в тёмно-палладиевом оттенке, а воздухозаборники отделаны чёрным карбоном. Помимо этого, автомобиль отличается полностью пересмотренным аэродинамическим обвесом.

Под капотом McLaren 570S Spider скрывается 3,8-литровый мотор V8, способный разогнать модель до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Стоимость суперкара не раскрывается, но эксперты оценили модель на 210 000 долларов (примерно 12 200 000 рублей).