Subaru Forester стал самой популярной в России моделью марки

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Subaru по итогам января 2018 года увеличила продажи на российском авторынке на 104% по сравнению с тем же месяцем прошлого года или до 618 новых авто. Соответствующими данными поделились представители российского офиса компании.

Среди всех моделей Subaru российские дилеры больше всего продали внедорожников Forester. За январь такой автомобиль приобрели 375 россиян, что на 55,6% больше относительно прошлогоднего результата.

Стоит напомнить, что полноприводный Subaru Forester стоимостью от 1 659 000 рублей доступен в РФ с 2,5-литровым 171-сильным двигателем. Помимо этого, предлагается версия с 241-сильным агрегатом. В качестве трансмиссии выступает 6-диапазонная механическая КПП.

Второе место по объёму продаж в январе занял кроссовер Subaru XV, выбор на котором остановили 133 человека. Помимо этого, в России было реализовано три экземпляра Subaru Impreza WRX и ещё один спорткар с приставкой STI в названии. Этот автомобиль вернулся на российский рынок в конце 2017 года.