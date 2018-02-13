Lifan запускает программу Cashback на российском авторынке

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Представители российского офиса китайского бренда Lifan сообщают о запуске новой программы Cashback, которой нет в портфеле ни у одного бренда в РФ. Отмечается, что при покупке нового автомобиля Lifan без привлечения кредитных средств клиенты получают выгоду в 20 000 рублей.

Вячеслав Галузинский, заместитель руководителя российского офиса Lifan, во время общения с журналистами отметил, что на сегодняшний день автомобильные бренды, представленные в РФ, уделяют всё больше внимание клиентам, которые приобретают автомобили в кредит. Господин Галузинский отметил, что компания Lifan также ценит и тех клиентов, которые не привлекают заемные средства, поэтому такие покупатели могут рассчитывать на постоянную выгоду в размере 20 000 рублей.

Помимо этого, топ-менеджер напомнил, что автомобили компании Lifan на российском рынке доступны по кредитным программам «Лифан Финанс», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Аналитики «АВТОСТАТ» сообщают, что в январе нынешнего года дилерские центры Lifan смогли реализовать 891 новый автомобиль, что на 4% меньше, чем годом ранее. Самой популярной моделью бренда в России остается кроссовер Lifan X60, который весной 2018 года получит рестайлинговую версию.