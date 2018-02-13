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Maserati готовит к премьере «заряженный» кроссовер Levante GTS

Вчера, 21:00

Итальянская компания Maserati намерена провести презентацию «заряженной» версии кроссовера Levante летом текущего года. Соответствующая информация появилась на страницах издания Autocar наряду со свежими шпионскими снимками автомобиля.

Предположительно GTS-версия Maserati Levante будет приводиться в движение 530-сильным наддувным мотором V8 объёмом 3,8 литра, позаимствованным у седана Quattroporte GTS. С таким силовым агрегатом «заряженная» новинка сможет конкурировать с товарным автомобилем Porsche Cayenne Turbo и с Range Rover Velar SVR, который пока только готовится к старту производства.

Новая версия Maserati Levante также получит более агрессивный аэродинамический обвес, перенастроенную подвеску и спортивное оформление салона. Напомним, на сегодняшний день кроссовер предлагается с 2,9-литровым дизельным турбомотором V6, способным развивать 250 или 275 лошадиных сил.

 

 

Помимо этого, автомобиль предлагается с 2,9-литровым бензиновым V6 с турбонаддувом, мощность которого может составлять 350 и 430 «лошадей». На авторынке России Maserati Levante доступен по цене от 5 400 000 рублей.


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