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К выходу готовятся новые фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo

Сегодня, 05:00

Автомобильный альянс PSA Group на своих страницах в социальных сетях опубликовал первый тизерный снимок новых коммерческих фургонов Peugeot Partner, Opel Combo и Citroen Berlingo. Отмечается, что новинки будут представлены в пяти- и семиместных вариантах исполнения.

Согласно данным европейских автомобильных порталов, новые Peugeot Partner, Opel Combo и Citroen Berlingo спроектированы на базе модульной платформы EMP2, которая была серьёзно модернизирована и адаптирована для использования в коммерческих автомобилях. Примечательно, что немецкий Opel Combo впервые получит французское шасси.

Разработчики отметили, что Peugeot Partner, Opel Combo и Citroen Berlingo новой генерации на европейском рынке будут предложены с пятью и семью посадочными местами. В список оснащения моделей войдет множество современных систем безопасности, а также различные электронные ассистенты.

Официальной информации о технических характеристиках Peugeot Partner, Opel Combo и Citroen Berlingo пока нет, но инсайдеры уверяют, что автомобили получат 1,2-литровые бензиновые моторы, а дизельную линейку будет представлять 1,5-литровый агрегат. Серийное производство автомобилей будет налажено на заводах Peugeot-Citroen в Португалии и Италии, где уже введены дополнительные рабочие смены.


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