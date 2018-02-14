Украинский умелец продает спорткар на базе ВАЗ-2101 с дверями «крылья чайки»

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Автомобильный энтузиаст из Украины собственными руками создал спортивное купе из автомобиля ВАЗ-2101, более известного по имени «Копейка». Примечательно, что модель имеет кузов из металлолома и черепицы, а владелец планирует продать модель всего за 3 000 долларов, что составляет примерно 174 000 рублей.

Автор проекта по созданию уникального спортивного купе на базе «Копейки» рассказал, что работы над автомобилем начались ещё в 1983 году, но периодически умелец был вынужден отвлекаться на более важные дела, чем и объясняется такой длительный срок создания модели. После доработок массивный советский седан стал весить всего 990 килограммов, а ширина и высота растянулись до 4 200 и 1 650 миллиметров соответственно.

Примечательно, что новая спортивная «Копейка» получила стильные распашные двери типа «крылья чайки», которыми оснащаются спортивные автомобили от Lamborghini и американский электрический кроссовер Tesla Model X.

Автор признался, что большая часть кузовных панелей для спортивного купе выполнена из металлолома и старой металлочерепицы, поэтому автомобиль мог бы весить меньше при использовании более современных материалов. Под капотом расположен стандартный «вазовский» мотор, способный разогнать модель до 140 км/ч.