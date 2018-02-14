Опубликованы первые фото салона нового электрокара Great Wall ORA iQ5

Сегодня, 04:00

В сети опубликовали первые фотографии интерьера нового электрокара Great Wall ORA iQ5. Несмотря на то, что официальная презентация модели должна состояться в апреле в рамках автосалона в Пекине, салон был рассекречен.

Новый автомобильный бренд ORA принадлежит китайской компании Great Wall. Под этой маркой будут выпускать только электрокары. Электрический лифтбэк ORA iQ5 стал первым автомобилем бренда. Особенностью новинки стало отсутствие типичного большого сенсорного экрана, теперь центральная консоль представлена приборной панелью в электронном исполнении и небольшим экраном.

Габариты электрического ORA iQ5 следующие: длина – 4 400 мм, ширина – 1 700 мм, высота – 1 600 мм, база колес – 2 600 мм. Согласно полученным снимкам, кресла обили кожей, также лифтбэк получил ручной тормоз на электроприводе и систему запуска силовой установки без ключа. Авто оснастили электромотором BorgWarner производительностью 160 «лошадей», а максимальная скорость составляет 150 км/ч.