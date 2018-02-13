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В Женеве представят «заряженный» Mercedes-Benz AMG G 63 с 585-сильным мотором

Сегодня, 15:46

В рамках международного автосалона в Женеве, который начнет свою работу уже 6 марта 2018 года, компания Mercedes-Benz представит «заряженную» версию нового поколения «Гелендвагена», который получил название Mercedes-AMG G 63. Отмечается, что производительный внедорожник получил под капот 585-сильный бензиновый двигатель.

Разработчики из Mercedes-Benz рассекретили новый «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G 63. Новинка приводится в движение 4,0-литровым мотором с особой системой двойного турбонаддува, мощность которого составляет 585 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента. Отмечается, что данный мотор заменил прежний V8 объёмом в 5,5 литра, оказавшись при этом мощнее на 14 «лошадок» и 90 Нм.

Что касается динамических характеристик, то новый Mercedes-AMG G 63, масса которого составляет 2 485 килограммов, способен развить первые 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а максимальная скорость движения ограничена электроникой на отметке в 220 км/ч. В качестве опции клиентам предложат особые покрышки и «максималку» в 240 км/ч.

Новый Mercedes-AMG G 63 оснащается системой векторизации крутящего момента, которая отдаёт 60% тяги на заднюю колесную ось. Модель оснащена независимой многорычажной подвеской.


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