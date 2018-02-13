Российские продажи подержанных автомобилей в январе выросли на 7%

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование вторичного автомобильного рынка России и выяснили, что в январе нынешнего года продажи автомобилей с пробегом в стране выросли на 7,3%. Общий объём реализации подержанных автомобилей за отчётный период составил 337 100 единиц, а лидером среди брендов по-прежнему остаётся LADA.

Аналитики сообщают, что самыми популярными автомобилями на российском вторичном рынке остаются модели бренда LADA, которые в январе 2018 года нашли новых владельцев 88 600 раз, что на 4% больше, че годом ранее. Такой показатель соответствует рыночной доле в 26%. На второй строчке рейтинга вновь расположились подержанные автомобили японской компании Toyota, которые в январе реализовались 37 200 раз, что на 0,6% превышает результат годичной давности.

На третьем месте в рейтинге популярных на вторичном рынке брендов находится компания Nissan, на автомобилях которой в январе остановили выбор 18 500 россиян, что на 10,7% больше, чем в первом месяце 2017 года.

Что касается рейтинга моделей, то тут лидером становится LADA 2114, который реализовался в январе 9 900 раз (+3,2%). Самой популярной иномаркой в очередной раз становится американский Ford Focus, который разошелся тиражом в 8 500 единиц при росте спроса на 8,3%.