В Южной Корее закрывают завод General Motors Korea

Вчера, 23:00

Представители автоконцерна General Motors сообщили, что в Южной Корее закрывается предприятие. Речь идет об автозаводе GM Korea в Кунсане, который планируют закрыть до конца мая.

Причиной закрытия предприятия GM Korea в Кунсане послужила низкая производительность авто за последние три года. На данный момент автозавод использует лишь 20% мощностей. Загруженность предприятия была слишком низкой на протяжении трех лет, в результате GM принял решение о его закрытии.

Глава дочерней компании General Motors Korea Каер Казем добавил, что предприятие необходимо закрыть для правильной реструктуризации деятельности в стране, несмотря на то, что это решение далось с трудом. Сотрудники GM оценивают издержки при закрытии предприятия в 850 000 000 долларов.

Стоит отметить, что General Motors Korea начал работать в 2002 году. На заводе в Кунсане было выпущено 10 000 000 авто. Большинство из них были направлены на экспорт. На предприятии GM Korea трудится около 200 000 человек.