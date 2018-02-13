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Honda отзовет 350 тысяч Civic и CR-V в Китае из-за холодов

Вчера, 22:00

Японский производитель Honda Motor запустит на территории Китая масштабный отзыв, который коснётся свыше 350 000 автомобилей. В качестве причины указываются проблемы с двигателем, осложняющие эксплуатацию машин зимой.

Китайские телеканалы сообщают, что Honda Motor отзовёт 350 000 экземпляров хэтчбеков Civic и кроссоверов CR-V. В компанию неоднократно поступали жалобы от местных автовладельцев на то, что мотор перестаёт корректно работать в холодное время года, а в салоне появляется запах бензина. Наряду с этим компании неизвестно ни об одном инциденте, вызванном данной неполадкой.

Во время общения с журналистами представители китайского подразделения Honda Motor отметили, что в ходе сервисной акции специалисты точнее определят характер проблемы. Предположительно её удастся решить за счёт оптимизации работы системы прямого впрыска топлива.

Напомним, что китайское правительство с 2013 года ужесточило требования к качеству транспортных средств. С тех пор автопроизводители стали чаще проводить отзывы своих моделей в Поднебесной.


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