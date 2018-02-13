KIA опубликовала фото кроссовера Sportage нового поколения

Сегодня, 17:19

Представители компании KIA разместили в сети снимки новой генерации кроссовера Sportage, который выйдет на китайский авторынок. Стоит отметить, что такой автомобиль получил немало отличий по сравнению с европейской версией.

Модификация для рынка Поднебесной получила пластиковый защитный обвес по периметру нижней части кузова, хромированные акценты, рейлинги на крыше и спойлер над задним стеклом. Модель, сконструированная на платформе от Hyundai ix35, имеет следующие габариты: 4460х1850х1670 мм. Размер колесной базы автомобиля достигает 2 640 мм.

В моторном отсеке новинки разместится 2,0-литровый бензиновый агрегат, развивающий 165 лошадиных сил. Позднее в продажу поступит версия с 1,4-литровым 130-сильным мотором. Оба двигателя будут сочетаться с 6-скоростной автоматической трансмиссией, тип привода – передний или полный.

В китайских дилерских центрах новый KIA Sportage появится уже будущей весной. В базовом исполнении кроссовер свежего поколения оценили в 145 000 юаней (порядка 1 300 000 рублей). Производство модели организуют на предприятии Dongfeng в Китае.