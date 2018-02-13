Toyota опубликовала первый тизер возрожденного купе Supra

Вчера, 20:04

Японский автопроизводитель Toyota опубликовал первые снимки возрожденной модели Supra. Официальная презентация спорткара состоится в рамках автосалона в Женеве уже в марте 2018 года.

В следующем месяце новинку официально представят, поэтому компания опубликовала первые тизеры. Несмотря на то, что фото разместили без подписи, специалисты считают, что это будет модель Supra, так как ранее компания Toyota сообщила о возрождении легенды.

В Toyota не уточнили, пойдет ли новинка в серийное производство или же в Женеве покажут только концепт. Новая Supra будет предназначена для гонок, об этом свидетельствует массивное антикрыло и кузов купе. Версия для городской езды будет показана позднее.

Новинка Toyota Supra разработана платформе, которую помогли создать BMW. Ранее немецкий производитель представил концепт-кар родстера BMW Z4 на той же базе. Toyota только недавно приступила к сборке авто. В моторной линейке возрожденной легенды Toyota Supra числится гибридный силовой агрегат, а также бензиновые моторы BMW: 2-литровый V4 производительностью 245 «лошадей» и 3-литровый V6 мощностью 340 «лошадей».