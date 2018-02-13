LADA Granta возглавила ТОП-10 самых популярных в РФ отечественных машин

Сегодня, 06:00

Россияне за минувший год приобрели 323 300 новых легковых авто от отечественных производителей. Как пишет агентство «АВТОСТАТ», данный показатель превышает результат за 2016 год на 13,7%.

На домашнем рынке на российские бренды приходится около 22%. Самой востребованной среди россиян оказалась бюджетная модель LADA Granta, объём реализации которой вырос на 6,8% в годовом сравнении или до 93 686 машин.

Второе место досталось LADA Vesta с 77 291 реализованным авто, что соответствует росту на 40,1%. По итогам прошлого года LADA Largus удалось найти в РФ 33 601 покупателя (+14,5%), что позволило модели разместиться на третьей строчке. «Паркетник» LADA XRAY разошёлся тиражом в 33 319 автомобилей, показав рекордный прирост продаж – на 67,1%.

Пятую позицию с 29 091 проданным экземпляром занял внедорожник LADA 4x4. Вторая половина ТОП-10 самых продаваемых в России отечественных автомобилей представлена LADA Kalina (19 989 ед.; -4,7%), УАЗ «Патриот» (15 860 ед.; -18,2%); LADA Priora (15 002 ед.; -14,5%), УАЗ «Пикап» (3 750 ед.; +15,2%) и УАЗ «Хантер» (1678 ед.; -53,3%).